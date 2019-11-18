MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri4 kişinin evde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma
18.11.2019 - 17:41 | | DHA

4 kişinin evde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin, kimyasal madde kullanımı sonucu evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili, babanın bıraktığı mektupta adları geçen 2 belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı. Belediye de 3 çalışanı hakkında idari soruşturma başlattı.

4 kişinin evde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 9 Kasım günü Konyaaltı ilçesinde, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) kimyasal madde kullanımı sonrasında evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlatan mektubunda adı geçen, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli S.A. ile F.P. hakkında olduğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı da S.A., F.P. ve R.A. hakkında idari soruşturma başlattı.

Kaldırımda yürüyen yayaya otomobil çarptıBursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Oktay Bulut'a (41) çarptı. Bulut, hastanede tedaviye alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3600 ek gösterge son durum ne? Ne zaman çıkacak, TBMM'ye geldi mi?

3600 ek gösterge son durum ne? Ne zaman çıkacak, TBMM'ye geldi mi?

Son depremler 18 Kasım... Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri Kandilli

Son depremler 18 Kasım... Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri Kandilli

Uzmanlardan şok uyarı: Ölümcül olabilir

Uzmanlardan şok uyarı: Ölümcül olabilir

Edirne'de 390 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 390 düzensiz göçmen yakalandı

Sıradaki Haber