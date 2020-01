45 kişi kurtarıldı

Eksi 10 derecede can pazarı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin haberini alır almaz, fotomuhabiri arkadaşım Yavuz Özden’le Elazığ’a doğru araçla yola çıktık. En fazla ölümün yaşandığı kent merkezine giriş yaparken, ilk dikkatimizi çeken binalarda fazla hasar görülmemesiydi. İnsanlar açık alanlara ve binalardan uzak yerlere park edilmiş arabaların içinde endişeli gözlerle günün aydınlanmasını bekliyordu. Şehrin tam girişindeki büyük dijital saat, depremin meydana geldiği 20.55’te takılı kalmıştı.

‘Orada kimse var mı?’

Hem zamanla hem de -10 derece dondurucu soğukla yarışan ekipler, dedektör köpek ve hassas dinleme cihazları ile molozların altından bir ses duymaya çalışırken, çevredeki herkes sessizliğe bürünüyor; yer tespiti yapıldıktan sonra çalışmalar kaldığı yerden devam ediyordu. Bina altında kalan insanların telefonları aranarak, yerleri tespit edilmeye çalışılıyordu. Mustafa Paşa Mahallesi’nde ekipler, bir binada sürdürdükleri çalışmalarda 2’si ölü 9 kişiye ulaştı. Enkazdan ilk çıkarılan kişi ise yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyleyen Gülsüm İnce oldu. İnce, sedyede taşındığı sırada ellerini yukarı kaldırarak, depremi yendiğini gösterdi.

Gece ateş başında

Enkaz altında kalan vatandaşların yakınları, gözyaşları ve dualarla çalışmaları takip etti. Her iki noktada da kurtarma ekipleri, hava sıcaklığının -10’a kadar düştüğü bölgede, ısınmak için enkazdan arta kalan tahtaları yakarak, ateş başında ısınmaya çalıştılar. Geceyi sokakta geçiren vatandaşlar ise ikram edilen çorbalarla ısınmaya çalıştı.

Cehennem gibiydi

Bölge esnafı, “Çok şiddetli sallandık. Binaların çatırdama sesleri geliyordu. Kendimizi dükkândan zor attık tam bu esnada binalardan düşen cam ve moloz yığınları arasında kaldık. Tam bir cehennemdi. Eğer bir beş saniye daha sürseydi Elazığ için çok büyük bir kara gün olurdu” sözleriyle dehşet anlarını anlattı.

En büyük tehdit

Elazığ merkez, 6.8 şiddetinde bir depremi üç çökmüş bina ile atlattı ancak çok sayıda binada ağır hasar ve çatlaklar görülüyor. Kurtarma ekipleri artçı sallantıları da göz önüne alarak, bu evlere asla girilmemesi konusunda uyarıyor. Elazığlılar, yolda yürürken başlarına bir şey düşme tehlikesi ile yolun ortasını tercih ediyor.

Cep telefonu sayesinde kurtuldu

Elazığ’ın Mustafapaşa Mahallesi’nde yıkılan Kalay Apartmanı’nda enkazı altında kalan Gülsüm İnce, depremden 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

5 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altında bulunduğu yeri söyledi. Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgilerin ışığında, AFAD arama, kurtarma çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Gülsüm İnce depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bu binada 2’si ölü 9 kişiye ulaşıldı. Kamil Yamış ise annesi Hatun’un enkazdan 14 saat kurtarılması karşısında gözyaşlarını tutamadı.

2 anne evlatlarıyla yan yana defnedildi

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’nın Doğanyol ilçesinde iki katkı kerpiç evin yıkılması sonucu anne Gazel (32) ve oğlu Yusuf Ali Say (5) hayatını kaybetti. Enkazdan çıkarılan anne ile oğlunun ölümü, mahalle sakinlerini ve ilçe halkını yasa boğdu. Gazel Say ve oğlu Yusuf Ali dün Çolak Camisi’ndeki törenle son yolculuklarına uğurlandı. Törene baba Nadir Say ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay da katıldı. Çiftçilik yapan baba Nadir Say, bir işi dolayısıyla başka bir mahallede bulunduğu sırada depremin meydana geldiğini söyledi. Anne - oğul ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Babasının omzunda

Elazığ’daki Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan Dilek Apartmanı’nın enkazından cansız bedenleri çıkarılan Fatma Yıldız (31) ile oğlu Doruk Abbas Yıldız (2) da dün son yolculuklarına uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından anne ve oğlu, Elazığ Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.