6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den Salı günü için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) birkaç gündür serin havaların hakim olduğu yurt genelinde 6 Ağustos hava durumunun nasıl olacağını açıkladı. Peki Salı günü hava nasıl olacak? İşte başta büyük şehirlerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yarın yurt genelinde sıcaklıklar...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kahramanmaraş, Malatya çevreleri ile Konya'nın güney, Karaman'ın batı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 20°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 16°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 34°C Az bulutlu ve açık