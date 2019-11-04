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04.11.2019 - 23:00 | | DHA

6 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi ama... Acı haber geldi

Mardin'de, 6 gün önce, kamyonetle çarpışan motosiklette ölen Mehmet Ali Doğan'ın (54), yaralanan oğlu, sürücü İdris Doğan da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

6 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi ama... Acı haber geldi

Kaza, 29 Ekim'de öğleden sonra, Nusaybin- Midyat yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, İlyas Doğan'ın kullandığı plakası bilinmeyen motosiklete çarptı.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, motosikletin arkasındaki baba Mehmet Ali Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan İlyas Doğan ise ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Burada tedaviye alınan İdris Doğan, bugün, doktorların tüm çabasına rağmen 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

6 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi ama... Acı haber geldi

 

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