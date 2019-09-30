60 bin hastaya usûlsüz yardım

Sayıştay raporunda, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık kurulu raporu (ESKR) veri tabanında kaydı olmayan kişilere ve veri tabanında kaydı olup engel oranı yüzde 40’ın altında olan kişilere, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a göre engelli aylığı ödemesi yapıldığı tespit edildi. Yönetmelik gereğince engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin verilerin Sağlık Bakanlığı’ndan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na aylık olarak aktarılması gerektiği halde bunun yapılmadığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:



Geçersiz raporlar



“Aynı kişi için farklı tarihlerde, farklı sağlık kurumlarından, farklı engel oranlarında ve engellilik ölçütlerinde, farklı geçerlilik sürelerinde sağlık raporları düzenlendiği tespit edilmiştir. Sonradan alınan ve engellinin sosyal yardım ödemesinden yararlanma şartını ortadan kaldıran sağlık kurulu raporlarının idareye ibraz edilmediği durumlarda, idarenin geçerliliğini yitirmiş eski tarihli rapora göre ödemelere devam ettiği görülmüştür. 2018 Ocak-Aralık ayları arasında bakanlık sisteminde engelli sağlık kurulu raporu olmadığı halde aylık ortalama 62 bin kişiye engelli evde bakım ödemesi yapıldı. Aynı dönemde aylık 35 bin kişi de raporunda ağır engel bulunmadığı halde engelli evde bakım ödemesi aldı.”



Gerekli incelemelerin yapılarak haksız ödemelerin geri alınması gerektiği vurgulanan Sayıştay raporunda uygulamaya ilişkin “Başvuru işlemleri de dahil tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi gerekmektedir” denildi.



‘Kontrolsüz’



Bakanlık Sayıştay’a “düzenlenen tüm raporların veri tabanına işlenmesi ile ilgili çalışmaların Sağlık Bakanlığı’nca devam ettiği; bu nedenle veri tabanında yer almayan raporların düzenlenmediği sonucunun çıkarılmaması” gerektiği yönünde cevap verdi. Sayıştay ise şimdiye kadar özürlülük bilgilerinin alınmasına yönelik esasların belirlenmesi kapsamında herhangi bir çalışma yapılmadığını ve engelli sağlık kurulu raporlarına ait veriler alındığını belirterek şu uyarılarda bulundu: “Bu verilerin elde edilmemesi, yapılan dosya denetimlerinde, aynı kişi için farklı tarihlerde, farklı sağlık kurumlarından, farklı engel oranlarında ve farklı geçerlilik sürelerinde raporlar düzenlenmesine rağmen ödemelerin devam ettirilmesi gibi sonuçların doğmasına ve bu alanın oldukça riskli ve kontrolsüz kalmasına neden olmuştur.”