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01.08.2019 - 21:10| İHA

7 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy'de greyder altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

7 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Eymen Kayra Taş (7), greyderin altında kaldı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

7 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

Eymen'in arkadaşı, koşarak köy merkezine gidip köylülere haber vermesinin ardından çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. Greyder sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Çocuğun cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

7 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

 

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