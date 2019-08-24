MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem7 yıl önce de denemiş! Bu kez kurtarılamadı
24.08.2019 - 16:19| DHA

7 yıl önce de denemiş! Bu kez kurtarılamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, 7 yıl önce intihara kalkışan, kaldırıldığı hastanede kurtarılan Doğan Ç. (33), sosyal medya üzerinden yine intihar edeceğine dair paylaşım yapıp, kendini tabancayla göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan Doğan Ç., bu kez kurtarılamadı.

7 yıl önce de denemiş! Bu kez kurtarılamadı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Işıklı Mahallesi Aydın- İzmir yolunda meydana geldi. Kepçe operatörü, evli ve 1 çocuk babası Doğan Ç. öğlen saatlerinde, sosyal medya hesabından intihar edeceğine dair bir paylaşım yaptı. Paylaşımı gören yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, Doğan Ç.'nin bulunduğu bölgeye gitti. Polis ekipleri, Doğan Ç.'yi intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sırasında Doğan Ç., bir anda göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. Kanlar içinde yara yığılan Doğan Ç., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Doğan Ç.'nin 2012 yılında da intihara kalkıştığı ve hastanede tedavi görüp, sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Bakan Akar'da önemli açıklamaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı." dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sindirella filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sindirella filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sansar mahalleyi 2 buçuk saat susuz bıraktı

Sansar mahalleyi 2 buçuk saat susuz bıraktı

Son dakika... Emine Bulut'un kızı için Milli Eğitim Bakanlığı devrede

Son dakika... Emine Bulut'un kızı için Milli Eğitim Bakanlığı devrede

3 gündür aranan gençten acı haber!

3 gündür aranan gençten acı haber!

Sıradaki Haber