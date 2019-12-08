MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri 9 ülkenin büyükelçisi HDP önündeki eyleme katılan aileleri ziyaret etti
ABONE OL
08.12.2019 - 17:54 | | DHA

9 ülkenin büyükelçisi HDP önündeki eyleme katılan aileleri ziyaret etti

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği ile Diyarbakır Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyon kapsamında kente gelen, 9 ülkenin Ankara büyükelçisi, HDP il binası önünde oturma eylemindeki aileleri ziyaret etti.

9 ülkenin büyükelçisi HDP önündeki eyleme katılan aileleri ziyaret etti
9 ülkenin büyükelçisi HDP önündeki eyleme katılan aileleri ziyaret etti
9 ülkenin büyükelçisi HDP önündeki eyleme katılan aileleri ziyaret etti
9 ülkenin büyükelçisi HDP önündeki eyleme katılan aileleri ziyaret etti
Haberin Tüm Fotoğrafları

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev, Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile Dışişleri Bakanlığı İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü. Çocukları kaçırılan anne- babalar, büyükelçilere, eylemi neden sürdürdüklerini anlattı. Aileler, büyükelçilerden çocuklarının bulunması için yardım talebinde bulundu.

Ziyaretin ardından büyükelçiler bina önünden ayrılırken, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, eşi ve çocuğunu yanına alarak, tekrar nöbet çadırına gidip, annelerle konuştu ve acılarını paylaştığını, yanlarında olduğunu söyledi.

Polis oradan ayrılmıyorSultangazi'de Mimar Sinan'ın eserlerinden Tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve 5 metre derinliğinde çukurlar açılmıştı. Kazma ve küreklerle çukurları kapatan polis ekipleri, kemerin çevresinde saat başı devriye atıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Af yasasında gelişme var mı? Af ile ilgili son durum nedir?

Af yasasında gelişme var mı? Af ile ilgili son durum nedir?

Juice WRLD kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü rapçi Juice WRLD neden öldü?

Juice WRLD kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü rapçi Juice WRLD neden öldü?

2 arkadaşını uyurken öldürmüştü... Kan donduran detaylar!

2 arkadaşını uyurken öldürmüştü... Kan donduran detaylar!

Fındık fabrikasında korkutan yangın!

Fındık fabrikasında korkutan yangın!

Sıradaki Haber