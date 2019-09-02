Kasım ayı yaklaşıyor. Kasım ayı demek aynı zamanda on binlerce genç için askere gitmek anlamına geliyor. Tercih işlemleri Ağustos ayında gerçekleşti. Şimdi dayalar sabırsızlıkla 99/4 askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Şu sıralar sık sık yöneltilen soru: "99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Gener Müdürlüğü 9 Ağustos'taki duyurusunda kasım ayı celp dönemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakanlık 99/4 askerlik yerlerinin 23 Eylül'de açıklanacağını belirtmişti.

A. Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 1 Kasım 2019 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 1 Ekim 2019 tarihinde, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 1 Kasım 2019 tarihinde, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 2 Aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesine kadar e-Devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. Bu tarihlerden sonra sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.