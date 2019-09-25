ABD ile yeni sayfa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için ABD’de resmi temaslarda bulunduğu sırada ABD’den Türkiye ilişkileri için önemli sinyaller geldi. İki ülke ilişkilerinin gelişmesi için ABD tarafından hazırlanan paket kapsamında Türkiye’ye Patriot füze savunma sistemi ve F-35 programına ilişkin yeni tekliflerin sunulması, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 20 milyar dolardan 100 milyar dolar seviyesine çıkarması öngörülen bir serbest ticaret anlaşması ve Türkiye’ye yönelik alüminyum ve çelikten alınan gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi başlıklar yer alacak.

Beyaz Saray’ın onayının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield’ın, teklifle ilgili Ankara’ya bilgilendirme yapacağı kaydedildi. ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın, “Türkiye’yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir” sözleriyle paralel şekilde ABD’nin yaklaşımının ekonomi temelli olması bekleniyor.

Hedef 100 milyar dolar

Bu kapsamda Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bunun 50 milyar dolarının Türkiye’den ABD’ye, 50 milyar dolarının ABD’den Türkiye’ye yönelik yapılması planlanıyor. İki ülke arasında bu amaçla, ticaret bakanlıklarının öncülük edeceği sektörel komiteler kurulmasına da karar verilmişti. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un da kısa süre önce Türkiye’ye yaptığı 5 günlük ziyarette de ticaretin artırılması hedefi kapsamında tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörleri öne çıktı. Sivil havacılık sektörü de dikkat çeken başlıklardan birisi oldu.

Türkiye de mobilya, hazır giyim, tekstil ve otomotiv yan sanayi ihracatıyla ABD’ye olan dış ticaret dengesini sağlamaya çalışacak.

F-35 ve Patriot masada



Türkiye’nin ABD’den, SEC 232 olarak bilinen ilave gümrük vergilerinden muafiyet, alüminyum ve çelikten alınan gümrük vergilerinin düşürülmesi, Türkiye’nin ABD ile ticaretinde yararlandığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne yeniden dahil olma, iki ülke yatırımcılarına yönelik ortak kredi programı geliştirilmesi gibi talepleri bulunuyor.

F-35’lerin Türkiye’ye yönelik iptal edilen satışının tekrar gündeme gelmesi ile Patriot füze savunma sistemi alımının da ABD tarafından ikili ticaret anlaşması ile birlikte gündeme getirilebileceği ifade ediliyor.