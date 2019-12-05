Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı ve abdestin farzları
Abdest nasıl alınır? Bugün Cuma namazı olması nedeniyle ibadetlerini yapacak olan vatandaşlar abdest nasıl alınır sorusunu araştırıyor. İşte abdest hakkında bilinmesi gerekenler...
İslam aleminde yerine getirilen ibadetler öncesinde abdest alınır. Gün içinde kılınacak olan beş vakit namaz, Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim okunurken müslümanlar abdestlerini aldıktan sonra bu ibadetleri yerine getirir. Peki Abdest nasıl alınır? Abdestin farzı kaçtır?
ABDEST ALIRKEN NASIL NİYET EDİLİR?
Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest alıyorum" diye niyet edilir.
ABDEST NASIL ALINIR?
- Elleri Yıkamak
Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının temizlenmesi dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılabilir altının yapılması gerekiyor.
- Ağza Su Almak
Sağ avuç ile ağıza üç kez ayrı ayrı ayrı su bardağı onu defasında iyice çalkalanır.
- Burna Su Vermek
Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
- Yüzü Yıkamak
Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşasına ve çeneğine kadar yüzün her tarafı üç kere yıkır.
- Sağ Kolu Yıkamak
Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun onu yan, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
- Sol Kolu Yıkamak
Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun onu yan, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
- Başı Meshetmek
Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.
- Kulakları Meshetmek
Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile kulağın arkası meshedilir.
- Boynu Meshetmek
Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de de meshedilir.
- Sağ Ayağı Yıkamak
Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber monteır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
- Sol Ayağı Yıkamak
Sol ayak topuklarla beraber monteır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.