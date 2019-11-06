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06.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘ABD’nin raporu mücadelemizden bizi alıkoyamaz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “ABD’nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz. Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

‘ABD’nin raporu mücadelemizden bizi alıkoyamaz’

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen, “Geleceğin Meslekleri Mesleklerin Geleceği Kongresi”nde konuşan Oktay, Türkiye’yi akademi, iş dünyası ve sanayisiyle her alanda güçlendirip büyütürken eli kanlı terör örgütleriyle mücadelenin de sürdürüleceğini belirtti. Oktay, şunları kaydetti: “ABD’nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz. Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Akademi dünyamızdan da bu haklı mücadelemizin tüm dünyaya güçlü şekilde anlatılmasında destek bekliyoruz.”

Park halindeki otomobil alev aldıİzmir’in Bayraklı ilçesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Yangın dolayısıyla otomobil kullanılamaz hale geldi.
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