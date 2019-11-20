Açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencilere burs sağlamaya devam ediyor. Eğitim hayatlarında maddi desteğe ihtiyacı olanların başvurduğu VGM bursları yoğun ilgi gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarından yararlanmak isteyenler öncelikle VGM burs ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki VGM burs başvuru ücreti ne kadar? VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte VGM bursları için meraklanan öğrencilerin yakından ilgilendiren bilgiler...

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

VGM burs ücretleri, Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL oluyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. VGM burs başvuru sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası üzerinden erişime açılacak. Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlükleri bilgilendirme yapacak.