Adalar’da ‘sıfır atık’ dönemi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalar Belediyesi ve WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın ortaklaşa hayata geçireceği proje kapsamında adalardaki çöp yönetimi yeni baştan düzenlenecek. Belli noktalara atık ayrıştırma kumbaraları yerleştirilecek, organik atıklar ve geri dönüşebilecek atıklar ayrı toplanacak. Organik atıklar kompost gübre haline getirilip park ve bahçelerde kullanılacak. WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, “Adalardaki projenin başarılı olması, bu güzel adamızın plastik atıklar konusunda bir örnek oluşturması açısından çok önemli” dedi.

Plastik kirliliğine dikkat çekmek için Fransa’dan yola çıkan WWF’ye ait Blue Panda yelkenlisi Büyükada İDO iskelesini ziyaret etti.

Model olacak

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de, “Çevre sorunu bir bilinç, bir kültür, bir eğitim meselesidir. En ötesinde de nefes alıp verme meselesidir. Nefes alıp vermeyi daha da sürdürmek istiyorsak bu sorunun çözümü için hep birlikte, bütün varlığımızla Adamızın pilot bölge seçilmesi, bizim açımızdan kıvanç verici” değerlendirmesini yaptı.