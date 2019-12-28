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28.12.2019 - 07:51 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Adalet Bakanlığı’ndan avukatlara kolaylık: İdari cezaya online itiraz

Adalet Bakanlığı, UYAP Avukat Portalı aracılığıyla avukatlara sunduğu online yargı hizmetlerine yenilerini ekledi. Avukatlar, artık portal üzerinden idari para ve trafik cezalarına itiraz edebilecek.

Adalet Bakanlığı’ndan avukatlara kolaylık: İdari cezaya online itiraz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla hazırlanan CELSE (Mobil Avukat Bilgi Sistemi) 5 Nisan 2018 tarihinde avukatların hizmetine sunulmuştu.

CELSE uygulaması ile avukatlar vekil oldukları; icra ve dava dosyalarını listeleme, sorgulama, taraf ve vekil bilgileri ile dosya kapak bilgilerini görebiliyor. Yine avukatlar duruşmaları listeleme ve anlık duruşma bilgileri ile tüm adliyelerdeki duruşmaları anlık olarak CELSE ile takip edebiliyor.

18 özellik eklendi

Adalet Bakanlığı tarafından avukatların online yargı hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştırmak için hazırlanan portala 18 önemli özellik eklendi. Avukatlar, artık portal üzerinden idari para ve trafik cezalarına itiraz edebilecek.

Avukatların icra ve dava dosyalarını sorguladığı, vekil bilgilerine eriştiği CELSE (Mobil Avukat Bilgi Sistemi) ise bugüne kadar 104 bin kez indirildi, 54 bin kullanıcı da şifre oluşturdu.

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