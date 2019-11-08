Adana'da bıçaklandığını ailesinden saklayan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, dün kız arkadaşıyla tartışmasının ardından bıçaklanan G.P. (15) kendi imkanlarıyla yaralı baldırını tedavi edip durumu ailesine anlatmadı.

Bugün eğitim gördüğü Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen G.P. ders saatinde fenalaşınca durum öğretmeni tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine ve kız öğrencinin ailesine bildirildi.

Okula gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan G.P. tedaviye alındı.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.