Adil Öksüz'ün toplantı düzenlediği iddia edilen otelle ilgili dava

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Adli tatilde, celse arası adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen FETÖ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen sanık otel işletmecisi K.E. ile tutuksuz sanıklar otelin sahibi O.K. ve çalışanlar Z.E. ile A.K. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Söz hakkı verilen sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, esasa ilişkin savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.