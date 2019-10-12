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12.10.2019 - 12:38 | | DHA

Adıyaman’da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Adıyaman’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Adıyaman Karayolu'nun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Bekir Karakurt'un (32) kullandığı 33 SU 677 plakalı otomobil, Habipler köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Hatice (27), Sümeyye (6), Zeynep (3) ve Aksa Miray Karakurt (1) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafındah Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptıDüzce’de kendisine saldıran köpeklerden kaçmak için yola atlayan bir genç otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Köpeklerin gence saldırması ve kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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