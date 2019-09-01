Adli tatil ne zaman bitiyor? 2019 adli yıl hangi gün başlıyor?

20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi...



ADLİ TATİLDE ÇALIŞMA SİSTEMİ NASIL?

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakıyor. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara veriliyor.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Danıştay’da görev yapan nöbetçi heyet, esastan karar veremiyor ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlıyor.

Yargıtay’da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapıyor. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakıyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek. 2 Eylül’de ise Adli Yıl Açılış Töreni yapılacak.