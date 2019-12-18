Adnan Oktar Organize SuÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik davada adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edilen 91 kiÅŸinin, cezaevi kapÄ±sÄ±nda bekleyen aileleriyle birlikte evlerine gitmeyerek, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n belirlediÄŸi adreslere yerleÅŸtirildiÄŸi ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. 39 yaÅŸÄ±ndaki AyÅŸe ve 42 yaÅŸÄ±ndaki NilÃ¼fer KoÃ§ Â kardeÅŸler de Â 91 isimden yalnÄ±zca ikisi. KoÃ§ kardeÅŸlerin annesi Berrin KoÃ§ ise, kÄ±zlarÄ±nÄ±n hala Ã¶rgÃ¼t elinde olmasÄ±ndan dolayÄ± Ã¼zgÃ¼n.Â

"ANNECÄ°ÄžÄ°M ALLAH KAHRETSÄ°N ONU DEDÄ°"

Berrin KoÃ§, "Tabii Ã¶nce ben ailelerin eksikliÄŸi olarak gÃ¶rÃ¼yorum Ã§ocuklar Adnan Oktarlara kaptÄ±rmayÄ±. Oktarlar'a diyorum. Bu tek deÄŸil. Bunun gibiler Ã§ok. 11 Temmuz da gÃ¶zaltÄ± olayÄ± olunca, herkes Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rsa da ben Ã§ocuklarÄ±ma ilk telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmemde ve yazÄ±larÄ±mda dedim ki, evladÄ±m siz bugÃ¼ne kadar cehennem yolunda yÃ¼rÃ¼yordunuz, kurtuldunuz. Ä°lk ay AyÅŸe'yi ziyaret ettiÄŸim zaman cezaevinde, 'AnneciÄŸim, bu adam hakkÄ±nda anlatÄ±lanlar gerÃ§ekse Allah kahretsin onu' dedi ve ÅŸimdi AyÅŸe o kadar manipÃ¼le edildi ki, kafasÄ± cezaevinde daha beter hale getirildi ki, ÅŸimdi 'Adnan bey ile Ã¶mÃ¼r boyu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kesmeyeceÄŸim anne' diyor" ÅŸeklinde anlattÄ±.Â

"Ã‡OCUÄžUM 25 SENE BABA EVÄ°NE AYAK ATMADI"

HiÃ§bir zaman Ã§ocuklarÄ±mdan kopmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren KoÃ§, "Adnan Oktar'Ä± Ã¶lÃ¼ saydÄ±m. Ã‡ocuÄŸum AyÅŸe KoÃ§, 25 sene baba evine ayak atmadÄ±. Bu evi 25 sene gÃ¶rmedi. KÄ±zlarda ve erkeklerde Ã§ok tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m oldu bu kadar sÃ¼rede. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuklarÄ±m biz gelemeyiz anne, sen gel dediÄŸi zaman onlarla bir kafede, bir yemekte buluÅŸtum. Fakat hakkÄ±mda sahte imza yaptÄ±rmÄ±ÅŸ Ã§ocuklara, hocamÄ±zÄ± Ã§ok sever falan alakasÄ± yok. Hayatta nefret ettiÄŸim insan budur. Bu ÅŸerefi toplum nezdinde ayaklar altÄ±na alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan TÃ¼rk ailesinin, kÄ±skanÄ±lacak kadar gÃ¼zel aile yapÄ±sÄ±nÄ± bozma giriÅŸiminde olan bu kiÅŸi, askerliÄŸe gÃ¶ndermedi erkekleri, evlenmeyi yasakladÄ±! dedi.Â

"EVLATLARIMI Ã‡ALDILAR"

Tahliye haberini aldÄ±ktan sonra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sevincin, cezaevi Ã¶nÃ¼nde nasÄ±l hÃ¼zne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ise KoÃ§, ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±:Â

"O gece tabii ki, tahliye haberleri Ã§Ä±kÄ±nca, sevincimden nasÄ±l aÄŸladÄ±m. Annemin Â bir sene Ã¶nceki vefatÄ±nda gÃ¶zÃ¼mden, gerilim iÃ§inde olduÄŸumdan tek bir damla yaÅŸ akmayan ben, Ã§eÅŸme gibi yollarda aÄŸladÄ±m, vapurda aÄŸladÄ±m, Silivri'ye uÃ§arcasÄ±na giderken aÄŸladÄ±m ve o gecenin soÄŸuÄŸunda, AralÄ±k ayÄ±nÄ±n 13'Ã¼ gecenin soÄŸuÄŸunda, sabahÄ±n 4 buÃ§uÄŸunda. KÄ±zÄ±m AyÅŸe KoÃ§ ve NilÃ¼fer KoÃ§, 5. tahliye otobÃ¼sÃ¼nden indiÄŸi zaman, 'canÄ±m evladÄ±m' diye sarÄ±ldÄ±m. Bundan sonra 'hÃ¼rriyet var' dedim. Fakat 'anne seninle gelmeyeceÄŸiz arkadaÅŸlarla gideceÄŸiz' dedikleri zaman, onlarÄ±n zihnini manipÃ¼le edenlere intizarÄ±n en berbatÄ±nÄ± ettim. O gecenin travmasÄ±, inanÄ±n o sevincin aniden buz gibi bir ÅŸok dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi, evlatlarÄ±mÄ±n gÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼nde belli bir zÃ¼mre, zÃ¼mreyi biliyoruz. BazÄ± ÅŸeyleri Ã§almasÄ±nÄ± bilenler evlatlarÄ±mÄ± da Ã§aldÄ±lar bunu biliyorum. Herkes de biliyor. AynÄ± zÃ¼mredir Ã§ocuklarÄ±mÄ±n kafasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip de yÄ±llar yÄ±lÄ±, ondan sonra da en bÃ¼yÃ¼k sevinci yaÅŸayacaÄŸÄ±m anda bize bu sevinci yaÅŸatmayanlar, tuttuÄŸu avukatlar ile evine kargo ile gÃ¶nderilir gibi kendi arabasÄ±na koyup mÃ¼vekkili evine teslim gÃ¶tÃ¼ren aileler var"Â

"Ä°NSAN ANNESÄ°NÄ° MÄ° YOKSA DÃœNYANIN LÃœKSÃœNÃœ MÃœ TERCÄ°H ETMELÄ°"

Kedicikler hitabÄ±nÄ± ne kendi Ã§ocuklarÄ±na Â ne baÅŸkasÄ±na kullanÄ±lmasÄ±nÄ± istemediÄŸini vurgulayan Berrin KoÃ§, "YÄ±llarca Ä±stÄ±rap yaÅŸadÄ±k, sabÄ±rla bekledik. 1,5 sene sonra bÃ¼yÃ¼k bir sevinÃ§le buraya geldik, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± alacaÄŸÄ±z. Bize bu zulmÃ¼ yaÅŸatan Adnan Oktar ve ona yandaÅŸ olanlarÄ± herkes biliyor. AyÅŸe'ye de ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yorum. AÄŸabeyine o harabeye mi geleceÄŸim dediÄŸi bu ev ne kadarÄ± harabe? Evet 79 senelik evde muhakkak vardÄ±r bir ÅŸey. Fakat insan annesini mi yoksa dÃ¼nyanÄ±n lÃ¼ksÃ¼nÃ¼ mÃ¼ tercih etmeli? Â Beni AyÅŸe aradÄ±, eve gelmelerini istediÄŸimi sÃ¶ylediÄŸimde, Â 'Anne yerimi bildirirsen tutuklarÄ±nÄ±z' dedi. Ä°kna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Anne Ã§ok gÃ¼zel konuÅŸuyorsun fakat korkuyorum dedi. Bunu size kim sÃ¶yledi, sen neden benim sizi sevdiÄŸime inanmÄ±yorsun dedim" diye konuÅŸtuÂ

TEHDÄ°T Ä°LE TUTULDULAR, DAYAK YEDÄ°LER

Hala cezaevinde olan iki oÄŸlunun tehdit ile Ã¶rgÃ¼tte tutulduÄŸunu, kÄ±zÄ± AyÅŸe'nin de dayak yediÄŸini anlatan anne KoÃ§, "TarÄ±k KoÃ§ ve Necati KoÃ§ da 10 sene Ã¶nce vahim hadiseleri fark ettiÄŸi zaman Ã§Ä±kmak istediler ve onlara denildi ki Ã§Ä±kamazsÄ±n. BurasÄ± Ã¶rgÃ¼t, Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman sizin iÃ§in tehlike olur. TarÄ±k ve Necati ÅŸimdi 33 ve 30 yaÅŸÄ±nda. O zaman 20 ve 23 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±mÄ± bÃ¶yle tehdit ile iÃ§eride tutmuÅŸlar. AyÅŸe Ã§ok fazla dayak yemiÅŸ bu adamdan. Bana itiraf da etti ama ÅŸimdi izliyor. Adnan Oktar planlanmÄ±ÅŸ olarak TÃ¼rk aile yapÄ±sÄ±nÄ± yÄ±kmak Ã¼zere, zayÄ±f akÄ±llÄ± birisi olarak bÃ¶yle yÃ¶netilmiÅŸtir bir zÃ¼mre tarafÄ±ndan ve bu Ã§ocuklar bÃ¶yle tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" dedi.Â