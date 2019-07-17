İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Suc¸ o¨rgu¨tlerinin varlıgˆını devam ettirebilmek ic¸in eylemlerini su¨rdu¨rmesi ve etrafa korku salması gerektiği, bu nedenle örgütlerin is¸ledikleri suc¸larda toplumu baskı ve korku altına alacak yo¨ntemler kullandığı, bu yo¨ntemlerin bas¸ında da tehdit, korkutma, s¸antaj, s¸iddet, sindirme gibi eylemlerin geldiğine dikkat çekilen iddianamede, Adnan Oktar suç örgütünün de ''hukuk grubu'' adını verdigˆi o¨zel bir yapı ile amac¸lanan hedeflere ulas¸abilmek adına bu yo¨ntemleri sıklıkla kullandığı vurgulandı.

Adnan Oktar yo¨netimindeki suc¸ o¨rgu¨tu¨nu¨ Türkiye'deki digˆer o¨rgu¨tlerden ayıran en o¨nemli o¨zelliklerden birinin, toplumda bu¨yu¨k bir nefret ve kin ile kars¸ılanacak örgütün amac¸larını açığa c¸ıkarma c¸abasını gu¨den tu¨m kis¸ilere kars¸ı, hukuk ve hukuk dıs¸ı yo¨ntemlerle yıldırma, korkutma ve baskı yolunu izlemeleri olduğu belirtilen iddianamede, bir kis¸i hakkında tu¨m o¨rgu¨t u¨yelerinin ayrı ayrı adliyelere, aynı konuyu ihtiva eden dilekc¸eler verdikleri, bunları planlı olarak is¸leme sokarak bir biri ardına sorus¸turma ac¸ılmasına, dolayısıyla kis¸ilerin aynı olayla ilgili c¸ok farklı adliyelerde ifade vermelerini sagˆlayarak, maddi ve manevi ac¸ıdan yıpranmasına sebebiyet verdikleri anlatıldı.

İddianamede, örgu¨tu¨n izledigˆi bir digˆer yolun da kendilerine muhalif olan kişilerin is¸ yerine, koms¸ularına, c¸ocugˆunun okuluna veya is¸ yerine ve ticari ilis¸kide oldukları kişilere posta veya elektronik ortamda go¨nderdikleri olumsuz bilgi ve fotogˆraflarla hedef aldıkları kişinin hayatını alt u¨st etmek olduğu anlatılarak, o¨rgu¨tu¨n bundaki amacının, kendileri aleyhine beyanda bulunan, yazı yazan veya aras¸tırma yapan, sorus¸turma ac¸an kamu go¨revlisi ya da digˆer kişileri yıldırmak, ulas¸ılması ve aras¸tırılmasının dahi kaygı verici sonuc¸lar dogˆuracagˆı izlenimi yaratmak olduğu kaydedildi.

Örgu¨tu¨n 1999 yılında gerc¸ekles¸tirilen operasyondan bu yana aynı yöntemleri izlediği bildirilen iddianamede, bizzat örgüt elebaşı tarafından kurulan, o¨rgu¨tu¨n amac¸ ve hedefleri dogˆrultusunda faaliyet yu¨ru¨ten ''hukuk grubu''nun, hukukc¸u olmasa da gec¸mis¸ten bugüne o¨rgu¨tu¨n tüm davalarıyla ilgilenen, üst düzey hukuk bilgisi olan yo¨netici pozisyonunda o¨rgu¨t mensupları liderligˆinde ve bu kis¸ilere yardımcılık yapan o¨rgu¨t u¨yeleri ile bazıları o¨rgu¨tu¨n imkanlarıyla egˆitimlerini tamamlayan o¨rgu¨t u¨yesi avukatlardan olus¸tuğuna işaret edildi.

"MUHTEMEL SORUŞTURMAYI ARAŞTIRMIŞLAR"

Örgütün ''hukuk grubu'' sayesinde gerc¸ekles¸tirecegˆi eylemler o¨ncesinde zamanlamayı dogˆru ayarlamak, o¨rgu¨tu¨ gizlemek, eylemde bas¸arılı olmak ve gerc¸ekles¸tirdigˆi eylemler sonrasında o¨rgu¨tu¨n des¸ifre olmasını engellemek ic¸in detaylı bilgiye sahip olmak istediği belirtilen iddianamede, örgu¨tu¨n ''hukuk grubu"nun etkinligˆi ve istihbarat u¨retme gu¨cu¨ne o¨rnek tes¸kil edebilecek degˆis¸ik tarihlerde mahkeme kararı ile dinlenilen telefon konus¸malarından kısa o¨rnekler verildi.

Örgüte yönelik operasyon öncesi Mart 2018'de iki şüpheli arasında geçen görüşmeye ilişkin dinleme bilgilerinin bulunduğu iddianamede, şüphelilerin örgüte yönelik soruşturmanın numarasını sorguladığı ve soruşturmaya ilişkin konuşmaları yer aldı.

İddianamede, sorus¸turma kapsamında o¨rgu¨tu¨n "hukuk grubu" ic¸erisinde yer aldığı değerlendirilen s¸u¨pheli Mehmet Noyan Orcan'dan ele gec¸irilen flash bellekte bulunan doku¨man ic¸erisinde ''muhtemel operasyon'' kapsamında alınacak ifadelere hazır olunması maksadıyla egˆitim amac¸lı hazırlandıgˆı degˆerlendirilen sorular ve bu sorulara verilecek cevapların bulunduğu ve buna ilişkin görsellerin yer aldığı bilgisi verildi.

İddianamede, dokümanda yer alan soru ve cevaplar incelendigˆinde, "Gec¸iminizi nasıl sagˆlıyorsunuz?" sorusuna "Annem para veriyor." cevabı, "Adnan Oktar ve beraberindekiler size baskı, zorlama, tehdit, s¸antaj uyguladı mı?" sorusuna "Hayır" cevabı, "Adnan Oktar ile nasıl tanıs¸tınız?" sorusuna "Adnan Bey’in kitaplarını okur, televizyon yayınlarını takip ederim, I·stanbul’a geldigˆimde de kendisini ziyaret ettim, tanıs¸tım." cevabı, "Dini bir yayında dans, dekolte ve mu¨zigˆin olmasını nasıl kars¸ılıyorsunuz?" sorusuna "Dini bir yayın degˆil, o¨yle bir formatı yok. Spor, siyaset, sanat her konudan konus¸uluyor." cevabı verilmesi gerektigˆini belirtilen o¨rgu¨tsel ideolojilere uygun bir ifade o¨rnegˆinin hazırlandıgˆı kaydedildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında 11 Temmuz 2018 tarihinde Adnan Oktar suc¸ örgu¨tu¨ne yönelik operasyon sonrası alınan s¸u¨pheli ifadelerinde de benzer sorulara benzer cevaplar verilerek o¨rgu¨tsel bir tavır ortaya konuldugˆu anlatıldı.

Dosya kapsamında sıklıkla gec¸en Adnan Oktar suc¸ örgu¨tu¨ u¨yelerinin kendi gruplarından ayrılan kis¸ilere kars¸ı sosyal medya u¨zerinden onları karalayıcı ve ku¨c¸u¨k du¨s¸u¨ru¨cu¨ "capsler" hazırlayarak paylas¸ımlar yaptığı savunulan iddianamede, bu kapsamda yapılan karalama kampanyaları ve hakaret ic¸erikli paylas¸ımların, "hukuk grubu"nun kontrolu¨nde yapıldıgˆı, gerc¸ekles¸tirilen eylemlerin ortaya c¸ıkaracagˆı hukuki neticelerin bilinciyle hareket edildigˆinin tespit edildiği vurgulandı.

ÖRGÜTÜN 'HAKİMLERE YÖNELİK' EYLEMLERİ

İddianamede, örgu¨tu¨n "hukuk grubu"nun, o¨rgu¨t elebaşı veya mensuplarının taraf oldugˆu davalarda, o¨rgu¨t lehinde netice alabilmek, kars¸ılas¸ılması muhtemel olumsuzlukların o¨nu¨ne gec¸ebilmek adına, her dava o¨zelinde bir hareket tarzı belirleyerek, o¨rgu¨t liderinin de onayıyla politika olus¸turma c¸alıs¸maları gerc¸ekles¸tirildigˆinin tespit edildiği belirtildi.

Bu dogˆrultuda davanın ya da durus¸manın seyrine go¨re, o¨rgu¨t avukatlarınca izlenecek yo¨ntemlerin, haftalık "hukuk grubu" toplantılarında belirlenerek ilgili avukatlara tebligˆ edildigˆi anlatılan iddianamede, haftalık toplantılarda bir sonraki toplantıya kadar olan durus¸malara ilis¸kin, ilgili avukatlar tarafından o¨n hazırlık yapılarak, grup imamlarının bilgilendirildigˆi, durus¸ma hakiminin yaklas¸ımı ve dosyanın gidis¸atına ilis¸kin ortaya konan veriler ıs¸ıgˆında bir c¸erc¸eve belirlendigˆi ifade edildi.

Mahkeme bas¸kanının dosyaya yaklas¸ım tarzına go¨re, reddihakim yapılıp yapılmayacagˆı, yapılan bir talebin hakim tarafından ne s¸ekilde degˆerlendirildigˆine go¨re avukatların hangi yolu izleyecegˆi hususlarının ac¸ıkc¸a o¨rgu¨t avukatlarına dikte edildigˆi ve bunun alınan ifadeler ıs¸ıgˆında ortaya konulduğu kaydedilen iddianamede, ''Davanın gidis¸atının o¨rgu¨t aleyhine olan durumlarda reddihakim talepleri sıklıkla bas¸vurulan bir yo¨ntem olarak kullanılmıs¸, talebi gerektirecek bir durum olmaması durumunda, durus¸ma hakimi/mahkeme bas¸kanıyla mu¨nakas¸a ortamı yaratmaya c¸alıs¸ılıp, reddihakim taleplerine gerekc¸e sagˆlanması arayıs¸ına girilmis¸tir. So¨z konusu taleplerin reddedilmesi durumunda, hakimlerle ru¨s¸vet pazarlıgˆı yapıldıgˆı gibi ithamlar ortaya atılması, bir sonraki adımda hakimlere ku¨fu¨r ve hakaret ic¸erikli so¨ylemlerle arada husumet olus¸turulması hedeflenmis¸tir. Yine o¨rgu¨t c¸ıkarları dogˆrultusunda davanın su¨recinin uzatılmasına kanaat getirildigˆi durumlarda da reddihakim talepleri bir arac¸ olarak kullanılmıs¸tır.'' denildi.

İddianamede, yine hakimlere yo¨nelik c¸ok sayıda manevi tazminat davası ac¸ıldıgˆı, yurt genelinde kamu kurum ve kurulus¸larına, barolara ve avukatlara mahkemeyi ku¨c¸u¨k du¨s¸u¨ru¨cu¨ s¸ekilde faks ve posta bildirisi go¨nderildigˆi, organize s¸ekilde mahkemeyi baskı altında tutmak ve yargılamayı engellemek ic¸in go¨rsel ve yazılı basına ilanlar verildigˆine işaret edildi.