Af Yasası 2020 yılına mı kaldı? 6 suç indirim kapsamına alınmayacak!

İkinci yargı paketi içerisinde yer alan Af Yasasına ilişkin çalışmalar tüm hızıyla devam ederken mahkumlar ve yakınları da süreci yakından takip ediyor. Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde Ak Parti MYK toplantısında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ikinci yargı paketine ilişkin sunumu dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 suç konusunda ceza indirimi yapılmaması konusunda talimat verdi. Bu açıklamaların ardından mahkumlar ve mahkum yakınları Af Yasası kapsamına alınmayacak olan 6 suç hangisi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Af Yasası ne zaman çıkacak?

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasına ilişkin henüz net bir tarih olmasa da 2020 yılı içerisinde İkinci Yargı Paketi içerisinde yer alan af yasasının meclise gelmesi bekleniyor.

6 SUÇA ASLA İNDİRİM YAPILMASIN

Erdoğan, asla indirim yapılmamasını istediği suçları terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar olarak sıraladı.

Bunlar dışında kalan basit hırsızlık, taksirli suçlar, çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutulacak, iddianame düzenlenmeyecek.

Bahçeli: Ceza indirim teklifini beklemeye aldık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Partimizin, cinsel istismar veya terör suçlarına nasıl yaklaştığı kuşku ve tartışma götürmeyecek aleniliktedir. Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '2'nci Yargı Strateji Belgesi' hazırlık aşamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bazı suçların kapsam dışında tutulmasıyla ilgili değerlendirmesine yönelik yazılı açıklama yaptı. MHP'nin, 'Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim İle Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi'ni 24 Eylül 2018 tarihinde TBMM'ye sunduğunun belirten Bahçeli, bahse konu kanun teklifinin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız tarafından hazırlandığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını ifade etti.

'TEKLİFİMİZLE İLGİLİ SONUÇ ALINAMADI'

Bu kapsamda hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre, çekmeleri gereken toplam ceza süresinden 5 yıl indirilmesinin hedeflendiğini ve kanuni düzenlemenin hangi suç kategorilerini baz ve esas aldığının detaylı şekilde belirlendiğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Üstelik hükümlülerin birden fazla cezası olması halinde 5 yıllık indirimin her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacağı, meri infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacağı amaçlanmıştır. Mezkur kanun teklifimizin ayrı ayrı madde gerekçeleri ve temelini teşkil eden hukuki gerçekleri gayet açık, net ve şeffaftır. Toplam 7 maddelik kanun teklifimizin bir yılı aşan süredir pek çok tartışmaya konu olduğu da herkesin malumudur. Ceza evlerinde tutuklu ve hükümlü halde bulunan insanlarımızın ve ailelerinin büyük desteğini alan ve beklentileri tırmandıran kanun teklifimizle ilgili bugüne kadar sonuç alınamadığı da meydandadır. Meselenin hassasiyetine binaen her kesim ve her siyasi görüşten değerlendirmeler yapılarak söz konusu kanun teklifimiz gündemdeki sıcaklığını bugüne kadar muhafaza etmiştir. Yargı Reform Strateji Belgesi çerçevesinde ikinci yargı paketi hazırlıkları sürerken tartışmaların ve yorumların seyrinde de canlılık gözümüzden kaçmamıştır. Bu durum son derece doğal ve normaldir."

'MHP'NİN 6 SUÇLA ANILMASI HAKKANİYETLİ DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 Aralık 2019 tarihinde AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda Adalet Bakanı'na 6 suça asla indirim yapılmaması hususunda talimat verdiğinin gazetelerde yer aldığına vurgu yapan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bunlar arasında; terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suç başlıkları öne çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanının kararına elbette saygı duymaktadır. Ayrıca ceza indirimiyle ilgili yeni gelişmeler 2 Aralık 2019 Pazartesi günü AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda ele alınıp parti görüşü olarak somutlaştığı da anlaşılmaktadır. Bazı çevrelerin ve marazi siyasi ittifakların, Milliyetçi Hareket Partisi'ni gündeme yansıyan suçlarla ima ve ihsas yoluyla bile olsa irtibatlandırıp ilişkilendirmeleri, dahası 6 suçla anılmasının yolunu açıp töhmet altında bırakmaları adil ve hakkaniyetli bir tutum olamayacaktır."

'TEKLİFİMİZİ BEKLEMEYE ALDIK'

MHP'nin ceza indirimine nasıl baktığı ve neleri amaçladığının belli olduğunun bilindiğini belirten Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Yanlış anlamalara, çelişkili anlaşılmalara müsait bir siyasal ve toplumsal vasat ortaya çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, mesela cinsel istismar veya terör suçlarına nasıl yaklaştığı kuşku ve tartışma götürmeyecek aleniliktedir. Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim. AK Parti ikinci yargı paketini TBMM'den geçirecek siyasal çoğunluğa sahiptir. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM'ye sunduğu teklifini 49 milletvekiliyle kanunlaştırmaya sayısal gücü yeterli değildir. Türk milleti partimize yeterli destek ve milletvekili sayısını verdiği gün ceza indirimiyle ilgili kanun teklifimiz için gereken her şey yapılacak, verdiğimiz söz mutlaka tutulacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli, iradeli, sorumlu, ahlaklı ve akıl dolu siyasi duruşundan taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın sorgulanmasına ve yıpranmasına müsaade etmeden mücadelesine kararlıkla devam edecektir. Hiçbir sözümüzü unutmayacağız, hiçbir vaadimizden sapma göstermeyeceğiz. Çünkü biz Türk ve Türkiye sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz."