Afili Aşk 29. bölüm fragmanı | Afili Aşk yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin eğlenceli dizisi Afili Aşk 29. bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, heyecan dolu dakikaların yaşanacağı Afili Aşk 29. bölümde neler olacak? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çarşamba akşamları yeni bölümü yayınlanan Afili Aşk için heyecan dorukta. 29. bölümü yayınlanacak olan Afili Aşk 15 Ocak Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak.

Ayşe, baba ocağına geri dönüyor, Kerem divane oluyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem'in aileleri arasında büyük bir kriz çıkıyor. Geçmişte yaşananların ortaya çıkmasıyla Rıza, artık Yiğiter'lerle görüşmeme kararı alıyor. Bu karar üzerine eve dönen Ayşe, Kerem'in kılıktan kılığa girmesine neden oluyor. Ayşe'yi görebilmek için her yolu deneyen Kerem, bu defa Volkan'ı da yanına alarak herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor.

AFİLİ AŞK 29. BÖLÜM FRAGMANI