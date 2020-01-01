Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk 29. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Tarih verildi...

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran Afili Aşk dizisinin bugün yayınlanmayacağını öğrenenler, Afili Aşk neden yok arayışına geçti. Afili Aşk yeni bölüm tarihini de araştıranlar dizi hakkında bilgi almak istiyor. Peki Afili Aşk 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AFİLİ AŞK BU AKŞAM NEDEN YOK?

Afili Aşk bu akşam ekrana gelmeyecek. Afili Aşk yılbaşı haftası olması nedeniyle bu hafta yayınlanmıyor. Peki Afili Aşk yeni bölüm ne zaman?

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Afili Aşk 29. yeni bölümüyle 15 Ocak 2020 Çarşamba günü 20:00'de ekrana gelecek.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinden izleyebilirsiniz.