Afrikalı hacılara Türkiye desteği

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçtiğimiz pazartesi günü kabul edilen Dışişleri Bakanlığı bütçesi, 2020 yılı için 4 milyar 631 milyon TL olarak belirlendi. Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe teklifinde, şöyle denildi:



“Afrika ülkeleriyle son yıllarda gelişen ilişkilerimiz çerçevesinde bugün ticaret hacminden askeri işbirliğine, eğitim faaliyetlerinden ekonomik yatırımlara kadar birçok alanda hızlı ilerleme sağlanmaktadır. Ülkemizin gerek Afrika ülkeleriyle ikili düzeydeki gerek Afrika Birliği ile ilişkileri her geçen gün artarak güçlenmekte ve kurumsallaşmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika kıtasıyla ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfetmekte olup her yıl birçok Afrika ülkesini beraberinde özel sektörümüzden temsilcilerin de yer aldığı büyük heyetlerle ziyaret etmektedir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız 27 Afrika ülkesini ziyaret etmişlerdir.”



