MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAğrı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
28.10.2019 - 03:41 | | AA

Ağrı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ağrı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Van'dan Ağrı istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen yabancı plakalı pimapen yüklü tır, Tendürek Geçidi'nin Somkaya köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, kimliği belirlenemeyen bir kişi öldü, İran uyruklu Mohammad Gaffari (32) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Asayiş Komando, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Gaffari, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden kişinin cesedi ise hastane morguna kaldırıldı.

Manisa'da servis ile kamyon çarpıştıManisa'nın Soma ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ağrı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

30 yıllık tutkusu canından etti!

30 yıllık tutkusu canından etti!

Makas atarak ilerledi! Araç resmen parçalandı

Makas atarak ilerledi! Araç resmen parçalandı

Manisa'da servis ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Manisa'da servis ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sıradaki Haber