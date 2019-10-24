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24.10.2019 - 03:12 |

Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yardımcılığı'na atandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yardımcılığı'na atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı'na Ahmet Misbah Demircan atandı.

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine ise Gülden Banu Müderrisoğlu getirildi.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

 

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