01.10.2019 - 20:12 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
Akar’dan Fırat’ın doğusu açıklaması: Bu işin şakası yok
TBMM Açılış Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonla ilgili, “Harekâta hazırız. Bu işin şakası yok. Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. İstediğimiz ilerleme yok ama görüşmeler devam ediyor. Görüşmelere bağlı ilerleyen bir süreç. İşin hızlanması lazım” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Güvenli bölge süreci istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. YPG’lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların teslim edilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil. Biz bu süreçleri gözlemlemek istiyoruz. ABD’lilerle görüşmeler devam ediyor. Harekâta hazırız bu işin şakası yok." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 50+1 açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde 50+1 barajına ilişkin, "Mevcut durumu meclise getiren bizsiz şuanda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir." dedi.