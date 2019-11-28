Akçakale'den acı haber! Şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale’de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtaları ile derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLDİ

Saldırı sonrası alarm durumuna geçilirken, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, angajman kuralları kapsamında teröristlerin bulunduğu bölgeye misli ile karşılık verdi. PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölge yoğun ateş altına tutuldu. Obüs atışları Akçakale'den de duyuldu. Sınırda güvenlik önlemleri artırılırken, tespit edilen teröristlere ait hedeflere yönelik obüs atışları aralıksız devam etti.

Saldırı sonucunda ilk gelen bilgilere göre, Tankçı Uzm.Çvş. Şevket Tekin, Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskin, Tankçı Uzm.Çvş. Hüseyin Çelik, Tankçı Uzm.Çvş. Halil İbrahim Yavuz yaralanarak Akçakale Devlet Hastanesine getirildiği, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskin şehit olduğu öğrenilmişti.

ŞEHİT ATEŞİ BALIKESİR'E DÜŞTÜ

Şanlıurfa ili Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu yaralanan Balıkesirli Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin şehit düştü.

Balıkesirli Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, Şanlıurfa'da şehit düştü. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "27.11.2019 günü Şanlıurfa ili Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edilmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur. Şehidimizin İlimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle başta Şehidimiz Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin olmak üzere bütün Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.