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03.11.2019 - 07:35 |

Akdeniz'de deprem

Akdenizâ€™de merkez Ã¼ssÃ¼ MuÄŸlaâ€™nÄ±n Dalaman ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ± olan Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 3.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.Â

Akdeniz'de deprem

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼ Akdenizâ€™de MuÄŸlaâ€™nÄ±n Dalaman ilÃ§esinin 23.32 kilometre aÃ§Ä±ÄŸÄ± olarak saptadÄ±ÄŸÄ± deprem, saat 07.18â€™de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliÄŸinde olan deprem, Dalamanâ€™da da hissedildi.Â 

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼Â ise depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 4 olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

Arnavutköy'de yangÄ±n! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çÄ±kan yangÄ±na müdahale için çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.
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