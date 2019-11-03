Akdeniz'de deprem

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼ Akdenizâ€™de MuÄŸlaâ€™nÄ±n Dalaman ilÃ§esinin 23.32 kilometre aÃ§Ä±ÄŸÄ± olarak saptadÄ±ÄŸÄ± deprem, saat 07.18â€™de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliÄŸinde olan deprem, Dalamanâ€™da da hissedildi.Â



BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼Â ise depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 4 olarak aÃ§Ä±kladÄ±.