Akılalmaz kumpas! 'Peşini bırakmayacağım...'

Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, İngiltere Londra'da Specsavers Opticians isimli gözlük mağazalarının sahibi 47 yaşındaki Selçuk Arslan, beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun yıllar Londra'da yaşayan Selçuk Arslan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilerek Marmaris'te toprağa verildi. İşadamı Arslan'ın İzmir Bornova'da yaşayan 23 yaşındaki kızı Selin Kanaç ise, babasını kaybetmenin acısını yaşarken, ikinci bir şokla karşılaştı. Kanaç, babasının Londra'da birlikte yaşadığı Çinli sevgilisi Christy Man'dan gelen miras yazısıyla babasının kendisini vasiyetname ile mirasından mahrum bıraktığını öğrendi.

BEYİN AMELİYATI OLDU



Babasının mirasından çıkarıldığını duyunca şok geçiren kızı Selin Kanaç, bunun kendisine yönelik bir kumpas olduğunu iddia etti. Yeni Asır'a konuşan Kanaç, "Babam, İngiltere'de onlarca zincir mağazaları bulunan bir gözlük şirketinin sahiplerindendi. Ancak, ölmeden önce önemli bir beyin ameliyatı geçirdi. Babam, bu ameliyattan sonra ve şuuru yerinde değilken kendisine bir vasiyet yazdırlıyor. Babam vasiyetinde mirasını bana değil Çinli sevgilisine bıraktığını belirtiyor. Yani hastalığı döneminde ve hatta ölmeden 3 ay önce imzalanan bir belge ile beni mirastan mahkum bırakmaya çalışıyorlar. Bu, tamamen babamla evli olmayan Çinli sevgilisinin kumpası. Bu vasiyet babamın şuuru yerinde değilken hazırlatılıp imzalatıldı" dedi.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'



"Bana Çin işi oyun oynadılar" diyen Kanaç, "Çinli sevgilisi babamın mirasına kondu. Ölüm hak, miras helaldir. Bababın mirası da benim sonuna kadar hakkım. Babamın mirasının peşini asla bırakmayacağım, sonuna kadar takipçisi olacağım. Bununla ilgili avukatımla birlikte dava açtık. Türk yetkililerinin de kumpasla yapılan bu Çin işi vurgun davasında bana yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

İngiltere ile hukuki olarak görüşmeler yaptıklarını belirten Kanaç, şunları söyledi:

"Babamın Çinli sevgilisinin, İngiliz kanunlarına göre evli olmasa bile babamla uzun süredir birlikte olduğunu ispatlaması durumunda mirastan pay alma hakkı olduğunu öğrendim. Ben aç gözlü değilim, babamın mirasının tamamı zaten bana bırakmış olsa bile asla kabul etmem. Bunca yıl babamla zaman geçirmiş, ona bakmış birinin bu mirasta pay hakkı var. Ancak, bu mirasta benim ve babamın iki torunun da hakkı olduğu unutulmasın. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nin de bizim miras davasında bana destek ve yardımcı olmasını bekliyorum."

CENAZESİNE BİLE GELMEDİ



Uzun yıllardır Londra'da yaşayan ve Specsavers Opticians gözlük mağazlarının sahiplerinden Selçuk Arslan'ın mirasından yoksun bırakılarak miraszede olan Selin Kanaç, babasının sevgilisi olan Çinli Christy Man'ın babasının Marmaris'teki cenaze törenine bile gelmediğini iddia etti.