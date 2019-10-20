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20.10.2019 - 21:12 | | DHA/İHA

Akşam saatlerinde başladı şehri etkisine altına aldı! Cansız bedeni bulundu

Giresun'un Eynesil ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Kemerli köyünde, toprak yığını altında kalan Hasan Zamba kayboldu. AFAD ekipleri kayıp kişiyi arama çalışması başlattı. Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu.

Akşam saatlerinde başladı şehri etkisine altına aldı! Cansız bedeni bulundu

Eynesil'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dereler taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Eynesil Belediyesi'ne ait iş makineleri kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz sel bölgesinde incelemelerde bulundu. 

Kemerli köyünde meydana gelen heyelanda ise Hasan Zamba, toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine köye giden AFAD ekipleri Zamba'yı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası Hasan Zamba'nın cansız bedeni bulundu

Akşam saatlerinde başladı şehri etkisine altına aldı Cansız bedeni bulundu

METOROLOJİ UYARDI

Bu arada Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce Trabzon ve Giresun'un doğusu için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların yarın öğlen saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü, yer yer çok kuvvetli devam etmesinin beklendiği, heyelan, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Akşam saatlerinde başladı şehri etkisine altına aldı Cansız bedeni bulundu

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