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09.09.2019 - 11:08

ALES/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ALES sınav tarihi

ALES/2 sınav giriş belgeleri için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES sınavı için başvurular 9-17 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Peki ALES/2 sınavı ne zaman gerçekleştirilecek?

ALES/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ALES sınav tarihi

ALES sınavının ikincisi 22 Eylül tarihinde gerçekleştirlecek. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES/2 sınavı için başvurular bilindiği üzere 9-17 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınmıştı. Peki ALES/2 sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

ALES/2 sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 22 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Sarıyer'de domuzlar caddeye indiSarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte şehre indi. Yeşillik alanda yiyecek arayan yaban domuzlarının karnını yoldan geçen vatandaşlar doyuruyor.
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