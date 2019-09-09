09.09.2019 - 11:08
ALES/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ALES sınav tarihi
ALES/2 sınav giriş belgeleri için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES sınavı için başvurular 9-17 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Peki ALES/2 sınavı ne zaman gerçekleştirilecek?
ALES sınavının ikincisi 22 Eylül tarihinde gerçekleştirlecek. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES/2 sınavı için başvurular bilindiği üzere 9-17 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınmıştı. Peki ALES/2 sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?
ALES/2 sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.
ALES SINAVI NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı 22 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.