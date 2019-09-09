ALES/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ALES sınav tarihi

ALES sınavının ikincisi 22 Eylül tarihinde gerçekleştirlecek. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES/2 sınavı için başvurular bilindiği üzere 9-17 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınmıştı. Peki ALES/2 sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

ALES/2 sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 22 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.