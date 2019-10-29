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29.10.2019 - 12:37 |

ALES ne zaman yapılacak? ALES/3 sınavı ne zaman?

ALES için geri sayım başladı. 25 Eylül'de başvuruların sona erdiği ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınavı için tarihi duyurdu.

ALES ne zaman yapılacak? ALES/3 sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/3 için geri sayım başladı. 17-25 Eylül tarihleri arasında başvuru işlemleri sonlanmıştı. Peki, ALES ne zaman yapılacak?

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

2019 ALES/3 sınavı 17 Kasım Pazar günü yapılacak. 10.15'te başlayacak sınav 150 dakika sürecek.

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

17 Kasım'da yapılacak sınav için geri sayım sürüyor. Sınava katılacak adaylar ALES sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Sınav giriş yerleri henüz erişime açılmadı. Sınav yerlerinin Önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.

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