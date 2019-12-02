02.12.2019 - 09:46 |
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sınav sonuçları tarihi belli oldu
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için heyecan dorukta. ALES/3 sınavına katılan adaylar, ALES sonuçları için meraklanıyor. ÖSYM, 2019 sınav takviminde ALES sınav sonuçları tarihine yer verdi. İşte ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı o gün...
17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan ALES başvuruları sonrasında, ALES/3 17 Kasım 2019 tarihinde uygulandı. ALES sınavı sonrasında, ALES sonuçları için arayış başladı. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sonuçları tarihi...
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları, 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.