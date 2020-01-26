‘Alo Azize Hanım tüm güç sende’

Elazığ’da Çelik ailesi depreme 21 yıldır oturdukları evlerinde yakalandı. 5 katlı apartman yıkılırken Azize Çelik (46), eşi Cengiz Çelik, oğulları Muhammed Faruk Çelik (22) ve lise öğrencisi Fetih Ahmet Çelik enkaz altında kaldı. Baba Cengiz Çelik, yanında bulunan cep telefonundan 112 Acil Servis’i arayarak enkaz altında kaldıklarını söyledi. Ama yaşadığı şok nedeniyle evinin adresini hatırlamayınca ekiplere eşinin ağabeyi Fatih Çağlayan’ın numarasını verdi. Çağlayan’ı arayan 112 ekipleri, kısa sürede enkazın başına geldi.









‘Herkesin annesisin’



Enkazda çalışmalar devam ederken, Adıyaman UMKE ekibi de olay yerine geldi. Azize Çelik’in ağabeyi Fatih Çağlayan, ekipten acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe’deye enkaz altındaki kardeşinde telefon olduğunu söyledi. Bunun üzerine Azize Çelik’i arayan Kuştepe, “Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Tüm güç sende. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun, sakin olup hepsine destek oluyorsun. Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiç kimse uyumasın. Telefonunu kendinden uzak tutma. Eşin konuşuyor mu? Konuşabilen herkese seslen. Herhangi birinin sesi kesildiği zaman hemen bize seslen. Biz yukarıdayız. Burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan verin. Korkacak bir şey yok, hepimiz yukarıdayız, sakin olun” diyerek moral verdi. 15 saat sonra Cengiz Çelik ve küçük oğlu Ahmet, 17 saat sonra ise Azize Çelik ve büyük oğlu Muhammed Faruk enkazdan çıkarıldı.









Azize Çelik ile bir saat görüşen Emine Kuştepe, “Çok şükür hepsi kurtuldu” dedi. “Ailece yeniden doğduk” diyen Cengiz Çelik ise parmağında doku zedelenmesi olan büyük oğlunun ameliyat edileceğini söyledi.



