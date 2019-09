Altın Aslan’a kimler yakın?

Evlilik Hikâyesi..

Amerikan bağımsız sinemasının önemli isimlerinden Noah Baumbach’ın imzasını taşıyan ve sanat dünyasında bir çiftin ayrılma sürecine odaklanan “Marriage Story” (Evlilik Hikâyesi), ayrılığın duygularını izleyicilere bazen komik bazen dramatik anlarla aktarabilen, ödüllerde iddialı filmlerden biri. Baumbach filmiyle, Altın Aslan’ın yani Jüri Özel, Jüri Büyük Ödülü veya filmin başrollerini paylaşan Scarlett Johannson ve Adam Driver’a ödül getirebilir. Şilili ünlü yönetmen Pablo Larrain’in anlatım dili ve hikâyeyi kurması açısından riskli seçimler yapan ve bunların altından kalkabilen filmi “Ema” yarışmanın en heyecan veren ve yenilikçi filmlerinden biriydi. Jürinin Larrain’in bu başarısını yönetmen veya jüri ödüllerinde göz önüne alması uzak bir ihtimal değil. Karanlık çizgi roman uyarlaması “Joker”, yarışmanın gözde filmlerinden birine dönüştü. Özellikle DC Comics’in ünlü kötü adamı Joker’i canlandıran Joaquin Phoenix’in performansı jüri tarafından En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülebilir.

Dikkat çekici uyarlamalar

Yarışmada ödüle yakın iki edebiyat uyarlaması var. Bunlardan biri İtalyan yönetmen Pietro Marcello’nun imzasını taşıyan “Martin Eden”. Marcello’nun Jack London’ın kahramanını sinemaya aktarırken yakaladığı teknik ve yönetmenlik başarısı filme “Altın Aslan” başta olmak üzere ödül kazandırabilir. “Embrace of the Serpent”la dikkat çeken Kolombiyalı sinemacı Ciro Guerra’nın J. M. Coetzee uyarlaması “Waiting for the Barbarians”, festivalin son yarışma gösteriminde takipçileri etkiledi. Yönetmenlik açısından etkileyici filmler olan Roy Andersson imzalı “About Endlessness” ve Lou Ye’nin yönettiği “Saturday Fiction” da bugün dağıtılacak ödüllerden elleri boş dönmeyecek yapımlar arasında yer alabilir.