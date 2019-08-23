‘Altın Güvercin’ yeniden kanatlanıyor
Türkiye’nin önemli yarışmalarından Kuşadası Altın Güvercin 2019 Beste Yarışması’ bu yıl 21. kez düzenlenecek. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimleri ile 6 yıl aradan sonra Altın Güvercin yeniden kanat çırpacak. Başkanlığını Turhan Yükseler’in üstlendiği, Ali Rıza Türker, Bora Ayanoğlu, Gür Akad, Nino Varon, Tarkan Gözübüyükve Yusuf Bütünley’den oluşan ön jüri İstanbul Point Otel’de toplanarak 10 finalisti belirledi.
Geleneksel yarışmaya bu yıl 307 beste katıldı. Yapılan teknik değerlendirmeler sonunda 10 finalist ile iki yedek parça seçildi. 2-7 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin finali 7 Eylül Cumartesi gecesi Kuşadası’nda gerçekleşecek ve ulusal bir TV kanalından naklen yayınlanacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin’in bir beste yarışması olmasına rağmen müzik dünyasına geçmiş yıllarda çok değerli yorumcular kazandırdığını belirterek şunları söyledi:
“Altın Güvercin, Kuşadası’nın en önemli markası ve etkinliği. Seçim kampanyam boyunca Altın Güvercin’i yeniden uçuracağımızın sözünü vermiştim. Bugün bu sözü gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması 7 Eylül’de gerçekleşecek etkinliklerle başlayacak. Hedefimiz Kuşadası’nı yeniden olumlu etkinliklerle Türkiye’nin gündemine getirmek.”