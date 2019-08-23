‘Altın Güvercin’ yeniden kanatlanıyor

Geleneksel yarışmaya bu yıl 307 beste katıldı. Yapılan teknik değerlendirmeler sonunda 10 finalist ile iki yedek parça seçildi. 2-7 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin finali 7 Eylül Cumartesi gecesi Kuşadası’nda gerçekleşecek ve ulusal bir TV kanalından naklen yayınlanacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin’in bir beste yarışması olmasına rağmen müzik dünyasına geçmiş yıllarda çok değerli yorumcular kazandırdığını belirterek şunları söyledi:

“Altın Güvercin, Kuşadası’nın en önemli markası ve etkinliği. Seçim kampanyam boyunca Altın Güvercin’i yeniden uçuracağımızın sözünü vermiştim. Bugün bu sözü gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması 7 Eylül’de gerçekleşecek etkinliklerle başlayacak. Hedefimiz Kuşadası’nı yeniden olumlu etkinliklerle Türkiye’nin gündemine getirmek.”