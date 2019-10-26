Altın Portakal bugün başlıyor

“Öze Dönüş” temasıyla gerçekleşecek ve 29 ülkeden, 69 yönetmenin, toplam 66 filminin gösterileceği festivalde, geleneksel kortej yürüyüşü de bugün yapılıyor. Ön satışlarda Antalyalılardan ilgi gören festivalde Onur Ünlü’nün yönetttiği ve Demet Evgar’ın başrolünde olduğu “Topal Şükran’ın Maceraları”, “Dünya Sineması” bölümünde yer alan, Jong Joon Ho’nun Altın Palmiyeli karakomedisi “Parazit”, Brezilyalı yönetmen Alejandro Landes’in San Sebastián’da En İyi Film seçilen hipnotik filmi “Monos” ve Céline Sciamma’nın eleştirmenlerce yılın filmlerinden biri olarak gösterilen draması “Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi”nin biletleri tükendi.