Alzheimer nedir? Alzheimer'a ne iyi gelir?

2030 yılında Alzheimer hastalarının sayısının 76 milyona, 2050 yılında 135 milyona ulaşması bekleniyor. Bugün 21 Eylül DÜnya Alzheimer Günü olması sebebiyle "Alzheimer nedir?" sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor. Öte yanda "Alzheimer'a ne iyi gelir?" sorusu da bir başka araştırma konusu...

ALZHEİMER NEDİR?

Hastanın duygu, düşünce ve davranışlarında problemlere yol açan bir çeşit unutkanlık tipi olarak tanımlanabilir. Genellikle 60 yaş ve üzeri hastalarda ortaya çıkar, belirtilerini yavaş yavaş hissettir ve hasta gün geçtikçe günlük rutin işlerini dahi yapamayacak hale dönüşür. Alzheimer, beynin sinir hücreleri dokusunda “beta-amyloid” adındaki anormal protein birikmesine bağlı olarak oluşur ve bu birikim zamanla beyinden atılamaz hale gelir. Dolayısıyla protein birikmesi ve plaklar sebebiyle sinir hücreleri arasında bağlantı kurulamaz ve sinir hücreleri ölür. Bu durumda direkt olarak beynin düzgün çalışmasını engeller.

ALZHEİMER HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Tıp bilimine göre, Alzheimer hastalığından koruyan kesin bir husus bulunmamaktadır. Ancak erken yaşlılık dönemlerinde kişilere bunamayı geciktirici birtakım yollar önerilebilir. Bunlardan ilki de kardiyovasküler ve kalp-damar hastalık riskini azaltmak şeklinde açıklanabilir. Çünkü, bu tür kalp ve damar rahatsızlıkları, Alzheimer ve demans riskini yükseltebilir. Ayrıca Alzheimer’dan korunmak için şu hususları da göz önünde bulundurmak gereklidir;

Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıkları bırakmak

Yüksek tansiyondan korunmak ve kan basıncını sıklıkla kontrol etmek

Her gün sebze ve meyveleri içeren Akdeniz tipi bir beslenme alışkanlığı edinmek

Diyabet hastalığından korunmak, hastalığın varlığında da ilaçlarla durumu kontrol altına almaya çalışmak

Her hafta orta yoğunluklu egzersiz programı uygulamak ve 150 dakikalık (2 saat 30 dakika) yürüyüş yapmak

Bolca kitap ve gazete okumak

Müzik aleti çalmak ve herhangi bir müzik dalıyla ilgilenmek

Yüzme sporlarıyla uğraşmak veya yüzme eğitmenliği yapmak

Hobi olarak yazı yazmak ve resim çizmek

Yetişkinlere uygun eğitim ve beceri kurslarına katılmak

Bowling, tenis ve golf gibi spor dallarında oyun oynamak

Yabancı dil öğrenmek