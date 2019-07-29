MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAnadolu liselerinde ikili eğitim* kapıda
29.07.2019 - 08:00| AYKUT YILMAZ - Ankara

Anadolu liselerinde ikili eğitim* kapıda

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre bir çok ilde Anadolu liseleri kapasitesinin 2 katı öğrenci kabul ederken bazı liselerin kontenjanları ise boş kaldı. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan “Kontenjan fazlası okullar için idareciler bu yıl mecburen ikili eğitime geçmek zorunda kalacak” dedi.

Anadolu liselerinde ikili eğitim* kapıda

Ankara’da da 22 Anadolu lisesi geçen yılki kontenjanlarının üzerinde öğrenci kabul ettikten sonra velilere, ikili eğitime geçilebileceğini duyurdu. İstanbul Sarıyer Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi’nin kontenjanı geçen yıl 200 iken bu yıl 400’e çıkarıldı. Ankara Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesinin kontenjanı geçen yıl 280 iken bu yıl 560 öğrenci kayıt yaptırdı. Ankara Yenikent İlksan Anadolu Lisesi’nin kontenjanı geçen yıl 306 iken bu yıl 612 öğrenci 9. sınıf için kayıt yaptırdı.

Bazıları boş kaldı

Gebze Molla Fenari Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kontenjanı 396 iken, bu yıl 0 kayıt olduğu görüldü. İstanbul’da Yaşar Dedeman Anadolu İHL’nin kontenjanı 132 iken 23 kayıt aldı. Manisa Kız Anadolu İHL’nin kontenjanı 230 iken bu yıl sadece 76 kayıt aldı.

* İkili eğitim: Okulların sayıya göre öğrencileri sabahçı ve öğlenci olarak iki gruba ayırdığı sistem.

Bursa'da korkunç olay! Kayıp yaşlı adam parçalanmış halde bulunduBursa'nın İnegöl ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Remzi Çitil (78), yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde dere yatağında ölü bulundu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şehit ailelerinden AYM'nin kararına tepki: ‘Terör sevicilerini memnun etti’

Şehit ailelerinden AYM'nin kararına tepki: ‘Terör sevicilerini memnun etti’

Kazdağları’nda nöbet

Kazdağları’nda nöbet

300 milyon, hepatitle yaşadığından habersiz

300 milyon, hepatitle yaşadığından habersiz

32 bin DAEŞ’li aile Irak yolcusu

32 bin DAEŞ’li aile Irak yolcusu

Sıradaki Haber