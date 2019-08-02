Anestezi teknikerinin sır ölümü! Doktor sevgili tutuklandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), erkek arkadaşı doktor Özgür T.’nin (45) evinde ölü olarak bulundu. İddiaya göre, 29 Temmuz’da meydana gelen olayda özel bir hastanede çalışan uzman doktor Özgür T., polisi arayarak, sabah saatlerinde geldiği evinde kız arkadaşı Ayşe Karaman’ı ölü olarak bulduğunu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Karaman’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Evde bol miktarda ağrı kesici ilaç ve ameliyat sırasında kullanılan anestezi ilacı bulundu. İlk incelemede, vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Karaman’ın yüksek dozda ilaç aldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Özgür T., ifadesinde, Karaman ile iki yıllık ilişkileri olduğunu söyledi. Özgür T. olay gecesi akşam arkadaşlarının evinde alkol aldıktan sonra eve döndüğünü, saat 04.00 sıralarında çalıştığı hastaneden acil bir ameliyat için çağrıldığını, sabah 08.30 sıralarında geri geldiğini, ancak kız arkadaşının cesediyle karşılaştığını ileri sürdü.

Yanında şırınga bulundu

Adliyeye sevk edilen Özgür T., sorgusunda çelişkili beyanlarda bulunduğu ve evde bulunan eczanede satılmayan anestezi ilaçlarıyla ilgili net bilgi vermediği için tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Özgür T., tutuklandı, Karaman’ın cenazesi ise Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ayşe Karaman’ın İstanbul’da bir üniversitede öğrenci olduğu Ankara’da ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Olay gecesi genç kızın ağrı kesici ile farklı bir ilaç kullandığı, ayrıca alkol aldığı da tespit edildi. Özgür T.’nin ise Karaman’ın yanında bulunduğu süre içerisinde sadece ağrı kesici aldığını, diğer ilacı ise kendisinin evde bulunmadığı süre içerisinde almış olabileceğini iddia ettiği öğrenildi. Özgür T., ayrıca sevgilisinin uyku problemi çektiğini ve zaman zaman damar açma yoluyla farklı ilaçlar kullandığını da ileri sürdü. Karaman’ın cansız bedeninin yanında şırınga bulunduğu da öğrenildi. Karaman’ın ölüm sebebini Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor belirleyecek.