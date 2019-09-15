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15.09.2019 - 13:06 | | DHA

Antalya'da dehşet! Bir anda boşluğa atladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısından kendini boşluğa bırakan Kürşat Ç. yaşamını yitirdi.

Antalya'da dehşet! Bir anda boşluğa atladı

Alanya'ya bağlı Hacet Mahallesi'nde dün gece bir apartmanın 5'inci katına çıkan Kürşat Ç. iddiaya göre kendini boşluğa bıraktı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kürşat Ç., ambulansla götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İntihar ettiği değerlendirilen Kürşat Ç.'nin cenazesi Güler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

 

Sahte para kavgasında yeni görüntüler!Batman’da, dün akşam iki grup arasında sahte banknot yüzünden çıkan ve tarafları ayırmak isteyen Deniz Özbek'in (24) bıçaklanarak, yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerinin 2'nci katındaki saldırganların tabancayla çevreye ateş ettiği anlar yer aldı.
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