Antalya'da dehşet! Bir anda boşluğa atladı

Alanya'ya bağlı Hacet Mahallesi'nde dün gece bir apartmanın 5'inci katına çıkan Kürşat Ç. iddiaya göre kendini boşluğa bıraktı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kürşat Ç., ambulansla götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İntihar ettiği değerlendirilen Kürşat Ç.'nin cenazesi Güler Mezarlığı'nda toprağa verildi.