Antalya’da festival zamanı

İlk kez bu kadar büyük bir salonda gerçekleştirilen açılış törenine halk da büyük ilgi gösterdi. Ünlülerin yanı sıra törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Türkan Şoray’ın gözyaşları

Festivalin bu yılki afişini süsleyen Türkan Şoray sahneye çıktığında büyük alkış aldı. Şoray, sahnede duygulu anlar yaşarken, gözyaşlarını tutamadı. Türk sinemasının sultanı seyircinin alkışlarına, “Siz benim canımsınız. Alkışlarınız ve sıcaklığınızla yaşattığınız mutluluğu anlatmam mümkün değil. Festival tarihinde belki de ilk kez festivalin esas sahipleri, Antalyalıların katkılarıyla muhteşem, şölen gibi bir açılış oluyor” sözleriyle karşılık verdi