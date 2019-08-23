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23.08.2019 - 14:45| DHA

Antalya’da kan donduran olay! Kedileri parçalamışlar

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, apartmanın girişindeki rögar kapağının üzerinde, parçalanmış 3 kedi ölüsü bulundu.

Antalya’da kan donduran olay! Kedileri parçalamışlar

Muratpaşa'ya bağlı Fener Mahallesi'nde bulunan apartmanın önündeki rögar kapağı üzerinde, sabah saatlerinde, 3 kediyi gören hayvansever, susamış olduklarını düşünerek, kapla su götürdü. Kedilerin yanına gelen hayvansever, parçalanarak, telef edildiğini fark etti. Kedilerden 2'sinin ortadan ikiye bölündüğünü, 1'inin de başının kesildiğini görenler, polise haber verdi. İhbarla gelip, olay yerinde inceleme yapan polis, kedilerin karınlarının da delici aletle deşildiğini belirledi.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, kedilerin özellikle Lara bölgesinde bu tür saldırılara maruz kaldığını söyledi. Bölgedeki kameraların kayıtlarının incelenmesi için emniyete ayrıca başvuruda bulunduklarını da kaydeden Yanık, "Hayvana şiddetin suç kapsamında alınması lazım. Kedilerin haline gerçekten üzüldük. Resmen vahşice katletmişler" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

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