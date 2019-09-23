Antalya’dan cinsiyet eşitliği imzası

Geçen yıl Cannes Film Festivali’nde start alan ve kısa sürede Venedik, Berlin, Toronto gibi dünya festivallerinin yanı sıra, Meryl Streep, Cate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek’in de aralarında olduğu isimlerin de destekçisi olduğu kampanya, 2020’ye dek sinema, sanat ve eğlence sektörlerinde cinsiyet eşitliğini görünür ve mümkün kılmayı amaçlıyor. Hareket, sinema, sanat ve eğlence alanında kesişen bir güç birliği kurarak, 2020 yılına kadar yönetmenlerin yüzde 96’sının erkek olduğu sinema sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda gündem yaratmayı hedefliyor. 26 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.