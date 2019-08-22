MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAÖF İnternet Başvuru, Kayıt, Kayıt Yenileme tarihleri!
22.08.2019 - 15:41

AÖF İnternet Başvuru, Kayıt, Kayıt Yenileme tarihleri!

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı İnternet Başvuru, Kayıt, Kayıt Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri belli oldu. AÖF öğrencileri ise arayışa koyuldu. İşte merakla araştırılan o tarihler haberimizde...

AÖF İnternet Başvuru, Kayıt, Kayıt Yenileme tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt olmak isteyen öğrenciler veya kayıt yenilemek isteyen öğrenciler harekete geçti. İşte 2019-2020 Eğitim Yılı için başvuru tarihleri...

AÖF İnternet Başvuru, Kayıt, Kayıt Yenileme tarihleri


Yeni Kayıt

En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Buna göre;

Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak
gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasındaAntalya'nın Kumluca ilçesinde 4. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2,5 yaşındaki çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Korku dolu anlar! 2 çocuğuyla yola savruldu

Korku dolu anlar! 2 çocuğuyla yola savruldu

Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

Sıradaki Haber