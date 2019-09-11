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11.09.2019 - 10:02

AÖF sınav giriş yeri sorgula | AÖF Yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz okulu sınav giriş yerleri belli oldu. AÖF öğrencileri, sınav yerini öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki aÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman uygulanacak?

AÖF sınav giriş yeri sorgula | AÖF Yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının Yaz okulu sınavlarına geri sayım başladı. AÖF öğrencilerinden Yaz okulu sınavlarına katılacak öğrencilerin, sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki AÖF öğrencileri, sınav giriş belgesini nereden alabilecekler?

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF öğrencileri, Yaz okulu sınav giriş belgelerine https://aof.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi yaparak erişim sağlayabilir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanacak.

Köpeğe işkence yapan adam gözaltına alındı!İstanbul Maltepe'de bir şahıs evinde köpeği defalarca tekmeleyip kafasını yerleri vurdu. Hayvanseverlerin şikayet etmesiyle şahıs gözaltına alınırken köpeğe yapılan şiddet anları kameralara yansıdı.
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