MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman?
31.07.2019 - 12:01

AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde uygulandı. AÖF üç ders sınavına katılan öğrenciler, AÖF üç ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavları sonrasında, AÖF üç ders sınavı tamamlandı. 2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019'da gerçekleşti. Aynı zamanda AÖF Yaz okuluna giden öğrenciler, AÖF yaz okulu sınavlarının ne zaman uygulanacağını araştırıyor. AÖF Yaz okulu sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından belirlendi.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF üç ders sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanacak.

 

Erzurum’da yaban hayatı fotokapan ile görüntülendiErzurum’da yaban hayatı fotokapanlarla izleniyor. Kurulan fotokapanlarla Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü ormanlarında vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi türler görüntülendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da korku dolu anlar! Ezip geçti

İstanbul'da korku dolu anlar! Ezip geçti

Erzurum'da deprem

Erzurum'da deprem

YDS/2 geç başvuru tarihi ne zaman?

YDS/2 geç başvuru tarihi ne zaman?

'Gaybubet evi' yapılanması davasında karar!

'Gaybubet evi' yapılanması davasında karar!

Sıradaki Haber