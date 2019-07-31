AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavları sonrasında, AÖF üç ders sınavı tamamlandı. 2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019'da gerçekleşti. Aynı zamanda AÖF Yaz okuluna giden öğrenciler, AÖF yaz okulu sınavlarının ne zaman uygulanacağını araştırıyor. AÖF Yaz okulu sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından belirlendi.



AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



AÖF üç ders sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.



AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?



2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanacak.