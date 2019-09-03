AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL Ek ders sınav sonuçları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçilen net bir duyuru yok. Geçen senen sınav 6 Ekim'de gerçekleşirken sonuçlar 21 Ekim'de açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu sene AÖL ek ders sınav sonuçlarının 16 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Soru ve cevaplar içinse bir haftalık bir süreç söz konusu...

AÖL KAYIT YENİLENE NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri: 21–27 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başvuru yeri ise il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri...

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

AÖL YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk kayıt başvuru tarihleri 21–27 Eylül 2019 tarihleri arasında olup başvurular İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nde yapılacak.

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2019 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 10 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.